S. MARIA C.V. Cade da un’altezza di tre metri durante il turno di lavoro, ricoverato in codice rosso

L’incidente giovedì mattina

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Grave incidente sul lavoro giovedì mattina in via Albana a Santa Maria Capua Vetere. Un uomo di 50 anni, impegnato è precipitato da un’altezza superiore ai tre metri, riportando un diverse contusioni.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’operaio stava svolgendo alcune operazioni all’interno di un’attività commerciale presso la quale è impiegato quando, per cause ancora da accertare, ha perso l’equilibrio ed è caduto rovinosamente al suolo. Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha trasportato l’uomo in codice rosso all’ospedale di Caserta dove le sue condizioni sono apparse subito molto gravi.

In seguito all’incidente, sono stati attivati gli accertamenti da parte della Polizia di Stato e degli ispettori del servizio Infortuni sul lavoro.