S. MARIA C.V. Choc in via degli Spiriti. Il corpo ritrovato senza vita corrisponde al nonno scomparso

SANTA MARIA CAPUA VETERE AGG. 18:40 – Non è giunta ancora l’ufficialità, ma il corpo ritrovato questo pomeriggio in via Degli Spiriti a Santa Maria Capua Vetere, potrebbe essere dell’87enne scomparso da casa il 30 giugno scorso. E’ lo stesso nipote a darne notizia sul suo profilo Facebook. A quanto pare, da un primo esame del corpo, corrisponderebbe perfettamente alla descrizione dell’anziano. Era stato proprio il nipote, Dario Salemme, a lanciare l’allarme della scomparsa del nonno malato di demenza senile in stadio avanzato e con problemi cardiaci. Il giovane, dopo la denuncia alle forze dell’ordine, aveva lanciato un appello agli utenti ad aiutarlo a trovare l’anziano. Oggi, poi, il drammatico epilogo.

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Ritrovamento choc intorno alle 16,30 di questo pomeriggio in via Degli Spiriti a Santa Maria Capua Vetere. A quanto si apprende, alcuni passanti hanno notato un cadavere in avanzato stato di decomposizione e hanno lanciato l’allarme. Il corpo, che apparterrebbe ad una persona di sesso maschile, non aveva documenti addosso ed ora i carabinieri della locale stazione sono a lavoro per accertarne l’identità. Il cadavere è stato trasportato al reparto di medicina legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per effettuare l’esame autoptico.