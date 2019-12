S. MARIA C.V. Continue aggressioni alla compagna. Libertà vigilata per un 41enne

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Nella mattinata odierna la Polizia di Stato ha notificato a

Sergio Luigi 41 anni, residente in Santa Maria Capua Vetere, la misura della libertà vigilata.



In particolare il provvedimento è stato notificato da personale del Commissariato diSanta Maria Capua Vetere ed è il frutto di una attività d’indagine che ha consentito diaccalorare gravi e concordanti indizi di reato nei confronti dell’indagato in ordine alreato di maltrattamenti in famiglia e quindi la reiterata commissione di episodivessatori e violenti perpetrati dal medesimo nei confronti della compagna convivente.Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di S. Maria Capua Vetere,concordando con il quadro indiziario emerso, ha pertanto emesso, a seguito dirichiesta della locale Procura della Repubblica, la misura di sicurezza sopraspecificata che impone particolari restrizioni all’indagato.L’attività d’indagine esperita è stata portata a termine nell’alveo delle complessiveattività di monitoraggio che quotidianamente la Polizia di Stato svolge in questoterritorio per garantire la massima efficacia all’attività di contrasto al fenomeno dellaviolenza di genere, secondo le direttive dettate dal Questore della provincia diCaserta.