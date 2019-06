S. MARIA C.V. Convegno sulla “Spiritualità tra culti e culture”. Appuntamento il 12 giugno al Teatro Garibaldi

COMUNICATO STAMPA

SANTA MARIA CAPUA VETERE – In un altro tempo il divino è stato parte integrante della vita umana. Da qui, e dalla difficoltà per l’uomo moderno di percepire questa originaria intimita’, ha inizio la riflessione per ripercorre le varie fasi della relazione tra l’uomo e il divino, della spiritualita’ tra culti e culture, analizzando la peculiarità delle varie principali religioni a confronto. Per parlare di tutto cio’ e’ stato organizzato, per il prossimo 12 giugno alle ore 16.00, al Salone degli Specchi del Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere un convegno su un tema attuale : “ Spiritualita’ tra Culti e Culture. Religioni vicine, ma universi opposti”, moderati dall’ avvocato Raffaele Gaetano Crisileo, Preside dell’Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme ( Sezione Napoli – Terra di Lavoro) . Dopo i saluti del dott. Mario De Biasio, Direttore Generale dell’Asl, del Sindaco della Citta’ del Foro, l’avv. Antonio Mirra, del dott. Gaetano De Mattia, Responsabile dell’ Unita’ Operativa di Salute Mentale ( UOSM ) di stanza nella Citta’ di Santa Maria Capua Vetere, ricca la scaletta per l’appuntamento durante il quale sono previsti gli interventi de l’ Imam Nasser Hidouri, Guida Spirituale della Moschea di San Marcellino; de Il Rev. Giovanni Traettino, Pastore Pentecostale della Chiesa Evangelica della Riconciliazione, di S.E.R. Mons. Salvatore Visco, Arcivescovo di Capua e della dott. ssa A. Merola, di religione Buddista. Concludera’ i lavori Il Prof. Bartolomeo Pirone, ordinario di lingua e letteratura araba, scrittore e Accademico dell’ Ambrosiana, che terra’ una Lectio Magistralis su “ I Cristiani e l’Islam “ di cui ha trattato nel suo ultimo libro : “ I Cristiani sotto il dominio dell’Islam “. Edizioni Terra Santa di Gerusalemme.

L’ evento – con il patrocinio del Municipio di S. Maria Capua Vetere – e’ stato organizzato dall’ UOSM di in sinergia con l’ Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme – Luogotenenza Italia Meridionale T- Sez. Napoli – Terra di Lavoro di cui e’ Luogotenente il prof. Giovanni Battista Rossi i cui saluti saranno portati dall’avv. Crisileo, Preside della Sezione.