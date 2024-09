S. MARIA. C.V. Donna di 200kg si chiude in casa e dà in escandescenza: arrivano i soccorsi

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP. CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX

SANTA MARIA CAPUA VETERE – I vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta sono intervenuti, pochi minuti fa, per apertura porta presso un’abitazione, in via dei Ramari, nella città del foro unitamente alla polizia municipale, ad un’auto medica del 118 e una pattuglia dei carabinieri

L’intervento si è reso necessario al sesto piano di un condominio, dove una donna, del peso di circa 200chili, per cause ancora in corso di accertamento, ha dato in escandescenza rendendo necessario il Trattamento sanitario obbligatorio, o TSO che dir si voglia e per questo trasportata al pronto soccorso del Moscati per ulteriori accertamenti medici.