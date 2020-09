S. MARIA C.V. E’ casertano lo sceneggiatore della nuova fiction di Rai2 Mare dentro. ECCO CHI E’

Figlio del noto penalista Francesco Piccirillo e del magistrato Antonella Vertaldi

SANTA MARIA CAPUA VETERE (Tina Palomba) – E’ casertano uno degli sceneggiatori che ha contribuito alla realizzazione della nuova fiction Mare fuori prevista per mercoledì 23 settembre su Rai2. Paolo Piccirillo, figlio del noto penalista Francesco Piccirillo e del magistrato Antonella Vertaldi, è un giovane scrittore di Santa Maria Capua Vetere, che ha dato un lodevole contributo a questa nuova opera. Si tratta di una serie ambientata all’interno dell’IPM, l’Istituto di Pena Minorile. Ai protagonisti della storia, nel carcere dove sono detenuti e dove stanno scontando la pena per gli sbagli commessi, succedono tantissimi imprevisti che li porterà a riflettere sul loro passato e sul loro futuro. Durante l’adolescenza infatti tutto è relativo, e non si conosce ancora il confine tra bene e male.

C’è Ciro, che sogna di diventare il padrone indiscusso di Napoli partendo proprio da quella prigione con vista sul mare. I loro sogni infatti continuano a scorrere velocissimi anche attraverso quelle particolari mura. Tra i protagonisti troviamo l’attrice Carolina Crescentini. Mare fuori è una fiction scritta da Cristiana Farina, Maurizio Careddu, Peppe Fiore, Luca Monesi e da Paolo Piccirillo al quale auguriamo altri succes