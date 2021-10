S.MARIA C.V. ELEZIONI, Mastroianni ha presentato un esposto all’Ufficio elettorale. Non gli sarebbero stati conteggiati 25 voti decisivi

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Resta ancora aperta la partita del voto a Santa Maria Capua Vetere dopo la presunta mancata assegnazione di voti alla lista “Adesso”. Infatti, il consigliere uscente Salvatore Mastroianni unitamente al presentatore della lista Francesco Ciarmiello, ha presentato un esposto/ricorso all’ufficio centrale elettorale, insediato presso il Comune di S. Maria CV, in quanto in due sezioni mancherebbero, a suo dire, circa 25 voti di lista e di preferenze non presenti nella comunicazione ufficiale arrivata al Comune dal seggio.

La problematica è che gli stessi voti presentati non corrisponderebbero, sempre a detta di Mastroianni, a quelli raccolti dai rappresentanti di lista di “Adesso”. Questi voti sarebbero fondamentali ai fini di far scattare un seggio a favore della predetta lista, a scapito di Fratelli d’Italia, che, quel punto dovrebbe rinunciare al seggio conquistato da Pardi, secondo nella graduatoria della lista di Fdi.

Proprio la presenza dei rappresentanti di lista ha consentito di individuare le preferenze e i voti, che, ad avviso dei rappresentanti e conseguentemente di Mastroianni sono mancante. Di qui l’esposto presentato all’ufficio centrale elettorale.