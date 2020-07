S. MARIA C.V. Emergenza raccolta rifiuti. Il tribunale rigetta l’istanza di pagamento avanzata dalla Esogest srl

SAN PRISCO – Con sentenza resa dal tribunale di S.Maria C.V. è stata rigettata la domanda di pagamento proposta dalla Esogest nei confronti del comune di San Prisco al fine di conseguire il pagamento del noleggio, effettuato nel periodo dell’emergenza sanitaria risalente all’anno 2007, di cassoni scarrabili e di una pala meccanica.

La richiesta avanzata dalla Esogest era di € 487.777,00 ma il tribunale ha ritenuto di non dover accogliere la domanda di adempimento contrattuale spiegata nei confronti del Comune di San Prisco.



Tale giudizio, conclusosi con la citata sentenza che comporta un evidente risparmio per le casse comunali, veniva menzionato da alcuni consiglieri per invocare la sussistenza di causa di incompatibilità del consigliere comunale Francesco Cinotti, quale difensore di funzionari del comune di San Prisco , per conflitto di interessi con quelli del comune di San Prisco.Alla luce del provvedimento nessun conflitto di interessi può ravvisarsi, anzi, al contrario, il consigliere Cinotti, con la sua difesa, ha agito nell’interesse esclusivo dell’ente.