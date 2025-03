S.MARIA C.V. Folle di gelosia, estetista distrugge l’auto della ex moglie del compagno con una statuina della Madonna: rinviata a giudizio 46enne

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

I fatti sono accaduti nella frazione di Sant’Angelo in Formis dove la donna si trovava a casa del compagno

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Disposto il rinvio a giudizio di Olga Kharin, 46 anni, cittadina ucraina da moltissimo tempo stabilitasi a Santa Maria Capua Vetere. A firmare la richiesta di citazione a giudizio il Pubblico Ministero della Procura Sammaritana il dott. Albenzio Ricciardiello. La donna, nota estetista, risponde del reato di danneggiamento aggravato perché danneggiava l’autovettura di proprietà dell’ex moglie del suo attuale compagno colpendola con una statuetta in gesso raffigurante la Madonna e scagliandovi contro un sasso, mandando cosi in frantumi il lunotto posteriore del veicolo parcheggiato sulla strada fuori la sua abitazione e, dunque, esposta per necessità alla pubblica fede.

I

fatti risalgono al mese di gennaio dello scorso anno e accaddero nella frazione di Sant’Angelo in Formis dove lei si trovava a casa del suo compagno. La causa dell’ira furibonda dell’imputata è riconducibile a motivi di gelosia. La vittima C. R. sporgeva regolare denuncia contro Olga Kharin e i carabinieri di Capua, su delega del magistrato, provvedevano a svolgere indagini: in primo luogo venivano acquisiti i filmati fatti con il telefonino che riprendevano la scena del danneggiamento dell’auto da parte di Olga Kharin; di seguito venivano sentiti diversi testimoni tra cui l’ex marito della persona offesa il quale confermava di aver visto dei pezzi di vetro vicino l’auto. Poi C.R. tramite gli avvocati Gaetano e Raffaele Crisileo proponeva atto di costituzione di parte civile in udienza dinanzi al Giudice dott. Valerio Riello della Terza Sezione Penale.