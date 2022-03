S. MARIA C.V. Furto di energia elettrica: denunciate 10 persone

SANTA MARIA CAPUA VETERE – I Carabinieri della Stazione di Santa Maria Capua Vetere , nel corso della mattinata odierna sono stati impegnati, con l’ausilio di personale tecnico dell’ENEL, in una serie di controlli volti a verificare il furto di energia elettrica in alcune aree di quel centro.

I militari dell’Arma hanno proceduto al deferimento in stato di libertà di dieci persone, ritenute responsabili di furto aggravato.

Nella circostanza, è stato riscontrato che i denunciati, al fine di assicurare la fornitura di energia elettrica alle proprie abitazioni, avevano realizzato degli allacci abusivi collegandosi ad un contatore elettrico a servizio dell’ascensore condominiale.