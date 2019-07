S.MARIA C.V. Gabriella Santillo all’attacco: “Dopo lo sfratto dei bambini dalla Mario Fiore, Mirra non ha mantenuto una sola promessa”

COMUNICATO STAMPA

Abbiamo discusso tanto all’epoca della chiusura della caserma Mario fiore ..

Non condividevo la tranquillità e l’Inerzia con cui si lasciava sottrarre ai ragazzi un posto dove crescere e socializzare ..



le promesse di tutelare i nostri ragazzi e le loro famiglie sono state tante , ma , anche esse erano ennesimi proclami a vuoto !!!Apprendere che :Quest’anno risultiamo CLAMOROSAMENTE NON AMMESSI al finanziamento dell’impianto in Via Italia , dalla commissione nazionale , dopo il fallimento avuto anche l’anno scorso , é , per me motivo di vergogna per aver sostenuto questa coalizione nel 2016 ..

E ad i ragazzi , ora , cosa altro racconterete ?????

Cosa altro vi inventerete?????

Errare è umano perseverare é diabolico!!

Oramai non si contano più le occasioni perse per attingere fondi europei e regionali per migliorare la nostra città!!

E non imparate neanche dai Vostri errori …

Però siete molto attenti ad aumentare i costi Istituzionali per aumentare per le vostre indennità ..

Orgogliosa di aver preso , per prima le distanze da questo modo di amministrare inetto e arrivista !!!

Andate a casa che é meglio!!!!

#iononmollo

#santamariaatestaalta

#dimissioniattodovuto