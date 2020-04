S.MARIA C.V. Gabriella Santillo parla al sindaco Mirra e al presidente della Provincia Magliocca: “Alleggerire Imu e cancellare Tosap per i cittadini”

SANTA MARIA CAPUA VETERE (red.cro) – La Consigliera Provinciale di Fratelli d’Italia Gabriella Santillo, delegata tra l’altro al Commercio e alle Attività Produttive, di concerto con il Commissario Provinciale Marco Cerreto, ha sottoposto al sindaco di Santa Maria Capua Vetere Antonio Mirra e al Presidente Giorgio Magliocca una proposta di indirizzo da inviare a tutti i sindaci dei 104 comuni di Terra di Lavoro sull’alleggerimento della pressione tributaria in vista della ripartenza legata alla fase 2 dell’emergenza Covid-19.

“Le micro, medio e grandi imprese del territorio sono in ginocchio, sull’orlo del baratro: il nostro istituzionale che rivestiamo, al di là dei partiti di appartenenza, ci impone l’obbligo di sostenere imprenditori, commercianti e più in generale i cittadini dell’intera provincia, in una crisi sanitaria, economica e sociale senza precedenti. Prendendo spunto dal virtuoso sindaco di Fratelli d’Italia di Prata Sannita Damiano De Rosa, nvito il Presidente Magliocca a dare un indirizzo ai sindaci tutti al fine di ridurre l’aliquota e a slittare il pagamento della Super Imu 2020 al mese di dicembre e di eliminare totalmente la Tosap per tutto il periodo estivo. Sarebbe un segnale molto apprezzato che influirebbe non poco sull’economia del territorio”.