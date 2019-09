SANTA MARIA CAPUA VETERE – Si guastano i freni e finisce la corsa contro il muro di un’abitazione. E’ successo questo pomeriggio, intorno alle 16, quando un uomo, a bordo della sua Fiat Punto, non è riuscito più a controllare l’auto, per una rottura al sistema frenante, finendo contro una casa in via dei Ramari a Santa Maria Capua Vetere. Lievi lesioni per il conducente e polizia municipale sul posto per i rilievi del caso.