S. MARIA C.V. L’ ex compagna lo accusa di maltrattamenti, il giudice lo assolve

Innumerevoli contraddittorietà evidenziate dalla difesa del 42enne

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Accusato di maltrattamenti alla ex compagna, assolto. Il giudice monocratico Francesca Auriemma del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha assolto per inattendibilità della “vittima”, R.L., 42enne di Santa Maria Capua Vetere, accusato di maltrattamenti contro l’ex compagna e di violenza privata.

Secondo la donna l’ex compagno l’avrebbe minacciata di morte, le impediva di uscire di casa anche solo per accompagnare i loro figli minori dove necessario e le procurava sofferenze psichiche e fisiche tali da farle sostenere uno stile di vita doloroso ed avvilente. La difesa ha evidenziato le innumerevoli contraddittorietà nei racconti della vittima tanto che il giudice monocratico ha propeso per l’assoluzione con formula ‘perché il fatto non sussiste’.