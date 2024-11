S.MARIA C.V. LA FOTO. A colloquio col figlio detenuto con 300 grammi di droga nelle mutande, arrestato

Rinvenuti e sequestrati anche 8 smartphone

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Padre e figlio vanno in carcere per far visita al figlio detenuto, ma con sé hanno della droga. E’ quanto accaduto nel penitenziario di Santa Maria Capua Vetere.

I due, A.C. ed A.C., sono stai tratti in arresto per aver cercato, durante un colloquio, di introdurre nel penitenziario droga per il figlio già detenuto. L’atteggiamento dei due ha insospettito gli agenti della Polizia Penitenziaria, che hanno attivato le procedure di controllo trovando circa 300 grammi di droga nascosti negli slip. Anche per il padre e il fratello di A.C. sono scattate le manette e il sequestro dell’auto, priva di assicurazione e già sottoposta a fermo.

Al sequestro della droga e all’arresto dei due si aggiunge il ritrovamento di 8 smartphone rinvenuti, dagli agenti penitenziari che, seguendo pista investigativa, eseguivano perquisizioni nel reparto Tevere a esito delle quali sono stati rinvenuti, nascosti sotto il piatto doccia di una cella, 8 smartphone.