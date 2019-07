S.MARIA C.V. La morte della mamma e il suo amico a 4 zampe portato via. Ecco perché l’uomo avrebbe tentato il suicidio

SANTA MARIA CAPUA VETERE (g.v.) – Nella ricerca delle informazioni sul tentato suicidio di ieri sera (LEGGI QUI), ci siamo imbattuti su una storia particolare, di dolore nato, come sempre, da un grande amore.

Gabriele, ieri sera, avrebbe tentato il suicidio non soltanto per la perdita della mamma avvenuta 20 giorni che lo ha distrutto nella sfera emotiva inevitabilmente, ma anche perché, così come ricostruito dagli uomini della polizia municipale, il suo cane era stato portato al canile dai proprietari dell’abitazione dove viveva con la mamma.

Sono stati i vigili urbani a tranquillizzarlo questa mattina, facendogli recuperare il suo amico a quattro zampe.