S.MARIA C.V. Momenti di paura. Uomo tenta di gettarsi dal balcone: salvato

SANTA MARIA CAPUA VETERE (g.b.) – È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e dei Carabinieri per scongiurare il peggio, qualche minuto fa, in via Eugenio della Valle, al confine tra Santa Maria Capua Vetere e San Prisco.

Le urla provenienti da un condominio hanno destato i residenti circostanti che, affacciatisi ai balconi delle proprie case, hanno scorto un uomo in procinto di gettarsi nel vuoto per farla finita.

Il soggetto è stato riportato alla ragione dagli agenti e dai Vigili del fuoco, che l’hanno poi affidato alle cure del 118, accorso sul posto.