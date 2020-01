S.MARIA C.V. Ladri all’assalto del “New Moma” e del “Centro Carni”. Ecco cosa hanno portato via

SANTA MARIA CAPUA VETERE – La zona intorno via Galatina è stata presa di mira da una banda di malviventi, o forse più di una, che hanno provato, e in un caso sono anche riusciti, a portare via gli incassi della giornata da due attività commerciali.

Il colpo fallito è quello al Centro Carni di via Galatina, dove i malviventi hanno cercato di entrare senza riuscirci. Mentre, in via martiri di Nassirya, dove si trova il New Moma, una banda di ladri si è introdotta all’interno del locale. Forzata la porta d’ingresso, sono riusciti a portar via qualche migliaio di euro lasciati nel registro di cassa. Pare, inoltre, che un ulteriore tentativo di effrazione sia avvenuto anche al negozio di via Galatina, gestito da proprietari di nazionalità cinese. Attualmente stanno indagando i carabinieri Santa Maria Capua Vetere, con la speranza di poter utilizzare le immagini di videosorveglianza