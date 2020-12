SANTA MARIA CAPUA VETERE – Intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, con supporto di un’ autoscala, in via Beato Bartolo Longo a Santa Maria Capua Vetere. A causa del forte vento e della pioggia caduta nelle ultime ore, si sono alzate delle lamiere, circa 40 mt, lungo un cordolo di cemento di un parapetto di un parco privato rischiando di cadere per strada. Sul posto la polizia municipale.