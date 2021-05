S. MARIA C.V. Lutto nel mondo della medicina. Muore noto ortopedico

SANTA MARIA CAPUA VETERE (Lidia e Christian de Angelis) – Lutto in città per la prematura dipartita del noto e stimato medico Dorian Orlando nonché ortopedico responsabile e direttore sanitario del Kinetic Center, Centro Medico Ortopedico e Fisioterapico di Santa Maria Capua Vetere. Lo stimato professionista si era laureato nel 1990 in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, nel 1992 si è perfezionato in Chirurgia della Mano presso l’Università degli Studi di Genova, successivamente nel 1995 si è specializzato in Ortopedia e Traumatologia presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. Dal 1991 al 1994 ha ricoperto il ruolo di assistente chirurgo del Reparto di Ortopedia della Casa di Cura Villa Del Sole di Caserta.

Dal 1995 al 1999 ha lavorato presso il reparto di Chirurgia di Ortopedia e Traumatologia dell’Istituto “Marco Pasquali” (ICOT) di Latina. Dal 1996 al 2002 è stato Responsabile dell’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia presso Minerva s.p.a., Casa di Cura Santa Maria della Salute situato a Santa Maria Capua Vetere. Dal 2007 ha rivestito il ruolo di Responsabile dell’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia presso la Casa di Cura Lucciconi di Potenza. Dal 2008 al 2011 è stato Responsabile del Reparto di Fisioterapia della Athena s.p.a., Casa di Cura Villa dei Pini a Piedimonte Matese.

Dal 1998 Responsabile e Direttore Sanitario del Kinetic Center, Centro Medico Ortopedico e Fisioterapico di Santa Maria Capua Vetere. Lascia la moglie Paola e i figli Vincenzo, Giuseppe, Rosanna e Massimo oltre i tanti amici, pazienti e colleghi nel dolore. I funerali si sono celebrati stamani alle 10 nella Chiesa dell’Immacolata Concezione a Santa Maria Capua Vetere. Tanti i messaggi di addio e cordoglio giunti alla famiglia.