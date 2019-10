AGG. H 12,15 S. MARIA C.V. Malore in corsia, 64enne muore alla Decò

AGGIORNAMENTO H. 12,15: Riusciamo a darvi qualche dettaglio in più circa il decesso avvenuto poco fa all’interno del supermercato Deco di via Galatina a Santa Maria Capua Vetere. Si tratta di un uomo di 64 anni del posto che era intento a prendere un caffè nella zona colazione del supermercato. Il 64enne improvvisamente si è accasciato al suolo perdendo sangue dalla bocca. I sanitari del 118, allertati dal personale interno, sono giunti sul posto tentando di salvargli la vita, ma perl’uomo non c’è stato nulla da fare ed è deceduto dopo pochi minuti.

S. MARIA CAPUA VETERE – Ci è appena giunta in redazione la notizia di una persona deceduta all’interno del Supermercato Decò di via Galatina a Santa Maria Capua Vetere. Al momento i dettagli sono frammentari, ma sembra che il decesso sia avvenuto a causa di un malore. Sul posto medici e carabinieri.

VI TERREMO AGGIORNATI.