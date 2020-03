S.MARIA C.V. Non restano in casa nonostante il decreto, denunciate due persone

SANTA MARIA CAPUA VETERE (red.cro.) – Sono stati sorpresi a bordo di una vettura poi sequestrata due pregiudicati sammaritani denunciati per non aver rispettato l’ordinanza di evitare di allontanarsi da casa se non per particolari motivi come disposto dal decreto ministeriale nella particolare situazione di contingenza di diffusione del Covid-19.

Gli agenti del Commissariato di Santa Maria Capua Vetere hanno notato la vettura intestata ad uno dei pregiudicati. A seguito di accertamenti i poliziotti hanno riscontrato non solo i pregiudizi di legge a carico di entrambi per reati contro il patrimonio oltre al fatto che il conducente del veicolo era sprovvisto di patente di guida. Doppia denuncia e sequestro del veicolo.