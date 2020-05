S. MARIA C.V. Non si ferma allo stop e travolge uno scooter. Noto avvocato finisce al Melorio

L’uomo era in sella al suo mezzo quando è sopraggiunta una Ford station che lo ha preso in pieno

SANTA MARIA CAPUA VETERE (gv) – In un rocambolesco incidente stradale avvenuto nei pressi dell’Anfiteatro questa sera è rimasto ferito l’avvocato A. P. 55 anni del posto. Il professionista era bordo dello scooter quando è stato urtato da una vettura una Ford station guidata da una persona sempre della città del Foro che proveniva da via Anfiteatro e non si sarebbe fermato allo stop. L’avvocato è stato subito soccorso da alcuni passanti e trasportato al Melorio dal personale del 118, dove ha ricevuto una prognosi di sette giorni per le varie contusioni riportate.