S.MARIA C.V. Noto avvocato rinviato a giudizio. È accusato di aver diffamato l’amministratore di condominio Luigi Simeone

Indagine terminata con il Pm che ha fatto partire la citazione. Il processo davanti a un giudice monocratico

S.MARIA C.V. – Un noto avvocato del foro di S. Maria C.V., Giovanni L., 61 anni, è stato rinviato a giudizio dalla Procura della Repubblica di S. Maria C.V. per il reato di diffamazione nei confronti del rag. Luigi Simeone, già amministratore del Condominio Palazzo Aversano.

I fatti risalgono al febbraio 2019, allorquando l’avvocato Giovanni L., difensore del Condominio Palazzo Aversano, nei locali del Tribunale, in presenza di numerose persone avrebbe offeso, secondo la querela presentata dal rag. Luigi Simeone, che ha trovato già riscontro nella citazione in giudizio formulata da uno dei Pubblici Ministeri della locale Procura, la reputazione ed il decoro di Simeone stesso, menomandone la stima e l’opinione goduta in seno alla collettività ed all’ambiente lavorativo.

Il rag. Luigi Simeone, titolare di un noto studio di Consulenza ed amministrazione di Condomini, con sede a S. Maria C.V., al vico Mitreo, è uno dei responsabili nazionali dell’A.N.A.C.I., una delle maggiori Associazioni di rappresentanza degli amministratori di Condomini ed immobili.

Il rag. Simeone ha svolto l’incarico di amministratore del Palazzo Aversano per circa un ventennio, prima in qualità di Amministratore Giudiziario e poi su mandato della Assemblea.

L’avv. Giovanni L., che è anche condomino del Palazzo Aversano, dovrà comparire dinanzi al Giudice il prossimo 12 ottobre 2021.

Il rag. Luigi Simeone si costituirà parte civile, con l’avv. Antonio Tufariello, per il ristoro dei danni subiti.