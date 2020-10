S. MARIA C.V. Noto parrucchiere positivo al Covid insieme alla moglie. “Stiamo bene, salone già sanificato”

“Non vergognatevi: autodenunciatevi”

SANTA MARIA CAPUA VETERE – E’ arrivata poco fa, da parte del diretto interessato, la conferma di positività al tampone del Covid del noto parrucchiere Lello Fiore. Insieme a lui, anche la moglie.

Qui di seguito il suo post su Facebook: “Oggi sono felice. Sono felice di aver contratto il Covid 19. Avete letto bene sono felice perché questo virus, fortunatamente venuto in contatto con me in forma leggera, mi ha fatto scoprire il mio lato altruista. Riepilogo: martedì 29 settembre sono rientrato prima a casa perché ho scoperto di avere qualche decimo di febbre e senza esitare, il giorno successivo mi sono messo in contatto con l’Asl che fa capo ad Aversa, attraverso il dottor Antonio Napoletano. E dopo due giorni, cioè venerdì, ci siamo sottoposti al tampone naso faringeo, e per me e mia moglie è risultato positivo, fortunatamente le mie figlie sono risultate negative. Stiamo bene, abbiamo seguito il protocollo prescritto dal medico di base a stretto contatto con il centro anti covid, e settimana prossima rifaremo il tampone di controllo. Il negozio è stato chiuso e sanificato immediatamente e tutti i nostri collaboratori hanno effettuato i tamponi, risultando negativi al Covid 19. Ci siamo preoccupati di informare le persone che sono state a contatto con noi fino ai 4 giorni precedenti. Per questo sono contento, perché il Covid mi ha rispolverato quel senso civico che ogni tanto faremmo bene a far venire fuori. Non vergognatevi di autodenunciarvi. L’ignoranza fa più vittime del virus. Ringrazio gli operatori delle varie Asl, il dottor Antonio Napoletano, il dottore Graziano e il comune di Santa Maria Capua Vetere attraverso il sindaco Antonio Mirra”.