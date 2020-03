S. MARIA C.V. Ora è ufficiale. Gaetano Lista, deceduto l’altra notte e padre del segretario comunale, positivo al tampone del CORONAVIRUS

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Purtroppo quello che era un timore, si è tramutato in certezza. Da qualche ora, al Comune di Santa Maria Capua Vetere è arrivata la notizia della positività del tampone a cui è stato sottoposto Gaetano Lista, padre della segretaria comunale Maria Emilia Lista, deceduto nella notte tra martedì e mercoledì. Già stamattina il servizio di onoranze funebri si era recato a casa dello stimato pensionato, che si trova nella cosiddetta area Central Park a pochi passi metri di distanza dall’aulario dell’Univeristà, per trasportare la salma probabilmente in una sala mortuaria. Ovviamente questo verdetto era atteso con apprensione dai condomini e dai residenti del parco alcuni dei quali dovranno probabilmente sottoporsi al loro volta al test. Naturalmente tutti i congiunti che hanno avuto contatti con Gaetano Lista dovranno osservare un periodo di isolamento che, tutto sommato non è altro che lo stesso isolamento a cui ognuno di noi, si sta sottoponendo in questi giorni.