S.MARIA C.V Ora il vero giallo sul contratto dei parcheggi. Dopo 8 mesi non è stato ancora firmato, servizi al palo, danno economico del Comune

S.MARIA C.V. – Dopo l’aggiudicazione della gara pluriennale del servizio parcheggi, di cui abbiamo ampiamente parlato nei nostri articoli, il dirigente Schiavone ha stabilito con determina n.242 del 9/11/2018 il passaggio di cantiere (ovvero la disponibilità degli stalli di sosta già utilizzati) tra la società Atena, precedente concessionaria alla società vincitrice ovvero alla cooperativa sociale Friends di Santa Maria Capua Vetere (che sono praticamente la stessa cosa) – rinviando “l’effettivo inizio di tutti gli altri servizi oggetto della concessione appaltata così da garantire la corretta applicazione del Capitolato Speciale di Appalto e di tutte le offerte migliorative e/o aggiuntive alla stipula del contratto”.

Quali sarebbero questi servizi aggiuntivi previsti dal capitolato? Apposizione ganasce, rimozione con carro gru e realizzazione deposito/parcheggio per i veicoli posti a fermo.



Dopo otto mesi dall’aggiudicazione della gara siccome il contratto tra comune e la cooperativa dei parcheggi per una serie di incredibili vicissitudini non è stato ancora stipulato, tutti i servizi aggiuntivi previsti dal bando non vengono espletati. Succede, allora, che per la rimozione di un veicolo si è costretti a ricorrere ad altro operatore, con tanto di spese aggiuntive a carico dell’ente. Chiaramente alla luce di questi fatti, l’attivissimo cittadino Sautariello non ci sta e, dopo il solito muro di gomma da parte dell’Amministrazione, solleva la questione attraverso i social.