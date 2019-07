S. MARIA C.V. Otto ore sotto casa per minacciare di morte l’ex. Condannato stalker. IL NOME

SANTA MARIA CAPUA VETERE (ti.pa) – Rimaneva pure otto ore sotto casa per spiare la ex moglie e per minacciarla di morte con frasi: “Accetta le mie condizioni o racconterò chi sei con il megafono per tutto il paese. Io non minaccio ma conosco delle persone a Grazzanise, ho degli amici. Ora hai i giorni contati”. Nicola Giovanni Avizzano è stato condannato a 2 anni 4 mesi per stalking dal giudice Enea, tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dopo aver chiesto il rito abbreviato.

Dopo varie denunce e soprattutto dopo varie prove, come i filmati prodotti dalla donna e portati ai carabinieri per dimostrare l’attività di stalkeraggio che l’uomo svolgeva da mesi anche ai danni dei figli. L’uomo attualmente agli arresti domiciliali a Santa Maria Capua Vetere è stato difeso dall’avvocato Alessandro Diana mentre la parte lesa è assistita dall’avvocato Enzo Domenico Spina. Inizialmente Avizzano aveva solo l’obbligo di non avvicinamento alla donna poi prima della condanna di oggi , alcuni mesi fa, la misura gli è stata aggravata ai domiciliari.