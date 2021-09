S. MARIA C.V. PAZZESCO IN VIA MAZZOCCHI. Intera famiglia positiva al Covid se ne va a spasso e fa anche colazione nei bar

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Recarsi al bar a fare colazione o chiamare il bar per farsi consegnare la colazione a casa, sarebbe un’azione normale, magari da compiere anche nel quotidiano, per ognuno di noi. Non lo è, invece, se si è positivi al Covid.

Ma una famiglia di Santa Maria Capua Vetere, residente in via Alessio Mazzocchi, positiva al virus a partire dal capofamiglia, G.F., contagiato insieme alla moglie e ai figli, non la pensa così.

Il nucleo familiare incurante del rispetto del vigente protocollo Covid, in caso di positività, che ricordiamo prevede l’obbligo di quarantena e un periodo di isolamento domiciliare, se ne va tranquillamente a spasso per le vie della città sostando anche nei bar locali per la colazione o addirittura facendosi consegnare il cibo a domicilio.