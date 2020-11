S. MARIA C.V. Piazze di spaccio controllate dai Bellagiò. Il Pm della Dda chiede 12 condanne

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Il pm della Dda di Napoli, nel corso della requisitoria di oggi nel processo abbreviato a chiesto dodici condanne per il gruppo dei Bellagiò legati alle piazze di spaccio a Santa Maria Capua Vetere.

Il pm ha invocato 10 anni per Sonia Del Gaudio; 6 anni per Plinio Restelli, divenuto collaboratore di giustizia; 6 anni per Maurizio Palombi; 3 anni e 3 mesi per Raffaele Cipullo; 5 anni e 2 mesi per Raffaele Terracciano; 1 anno e 8 mesi per Aniello D’Alterio; 2 anni per Gerardo Gravante; 2 anni e 10 mesi per Maria Antonia Cavalli; 2 anni e 10 mesi per Rosario Rossetta; 2 anni e 10 mesi per Michele Gabriele; 2 anni per Carmine Fischetti; 2 anni e 2 mesi per Giovan Battista Di Monaco. Adesso toccherà alle difese provare a smontare le tesi dell’Antimafia.