S. MARIA C.V. Raccolta fondi pro Telethon, lo Chef Cirrone del Santupietro Restaurant protagonista al Monteruscello Fest

SANTA MARIA CAPUA VETERE. Si è appena concluso il Monteruscello Fest, la rassegna culinaria che ha visto centinaia di ristoratori, operatori del settore food e aziende della filiera agroalimentare in campo per un unico obiettivo: sostenere la ricerca Telethon sulle malattie genetiche rare, raccogliendo quante più risorse possibili da destinare a questa causa.

La seconda edizione del Monteruscello Fest è andata in scena lunedì e martedì scorsi; un evento di beneficenza nato per raccogliere fondi da destinare al Programma Malattie senza diagnosi, un progetto unico in Italia ideato dalla Fondazione Telethon coordinato presso Tigem (Istituto Telethon di Genetica e Medicina di Pozzuoli)

Durante la serata chef stellati, pizzaioli, pasticcieri e professionisti della cucina hanno accompagnato la serata con le loro creazioni. Un viaggio culinario per riscoprire sapori e materie prime del territorio, tutto per una nobile causa.

Presente anche lo chef Gianmarco Cirrone del ristorante Santupietro di Santa Maria Capua Vetere, sito in corso Aldo Moro, 99.

Grande emozione da parte di Gianmarco poiché si è trattato del suo primo evento da vero protagonista e non da accompagnatore. Ricordiamo che Gianmarco è stato al fianco di chef di un certo calibro… per citarne solo qualcuno Enrico Bartolini 3 stelle Michelin, Cristoforo Trapani 1 stella Michelin, Rosanna Marziale 1 stella Michelin.

Sicuramente

con i suoi 25 anni, era lo chef più giovane della serata in cui ha portato una rivisitazione di un piatto. Lo chef ha proposto un baccalà cotto a vapore alla salsa cacciatora , con spuma di patate novelle e panko agli agrumi con olive nere caiatine disidratate, con un tocco di freschezza quella del basilico.