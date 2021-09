S. MARIA C.V. IL NOME. Rapina negozio di detersivi armato di coltello: finisce ai domiciliari

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Arresti domiciliari per Dario Mingione, 30enne sammaritano, responsabile della rapina, commessa sabato 18 settembre, nel punto vendita “Superemme Detersivi” a Santa Maria Capua Vetere in via Generoso Iodice.

L’uomo si era recato presso il suddetto punto vendita minacciando il cassiere con un coltello ed impossessandosi dell’incasso pari a 1050 euro per poi fuggire.

È quanto disposto dal giudice delle indagini preliminari Alessandra Grammatica del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere