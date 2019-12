S. MARIA C.V. Rapina un anziano in viale Kennedy. “Arrestato” dai passanti

SANTA MARIA CAPUA VETERE (Christian e Lidia de Angelis) – Rapinato un anziano, il malvivente viene fermato da alcuni cittadini. Il fatto è accaduto nella mattinata di ieri in viale John Fitzgerald Kennedy nei pressi di Merola Gomme, quando un pregiudicato originario del napoletano, ha intercettato la preda, un ottantenne del posto, che stava passeggiando per delle commissioni. Il malvivente una volta impossessatosi degli averi del povero anziano, si è dato alla fuga. Le urla dell’anziano sono state così forti che hanno richiamato l’attenzione di alcuni cittadini, questi ultimi, avendo capito la situazione, sono andati a caccia del malvivente intercettandolo con in dosso ancora la refurtiva in piazza Nazionale. I solerti cittadini lo hanno bloccato in attesa dell’intervento dei Carabinieri. Una volta giunta sul posto, i militari hanno preso il ladro, assicurandolo alla giustizia. Da indiscrezioni pare infatti che il balordo avesse già dei precedenti penali, tra i quali, l’ultimo arresto a Roma qualche giorno fa, per spaccio di sostanze stupefacenti.