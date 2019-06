S. MARIA C.V. Riciclaggio nelle assicurazioni. Sentenza per 5. TUTTI I NOMI

SANTA MARIA CAPUA VETERE (Tina Palomba) – Ricettazione e riciclaggio di denaro, dopo dieci anni, oggi la sentenza con cinque condanne del presidente della seconda sezione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.ssa Rosetta Stravino. Cinque anni a Concetta Schiavone, sei anni a Raffaele Nappa (l’unico imputato detenuto per altro), 5 anni a Maria Teresa Casertano, sei anni a Riccardo Garzillo e sei anni a Mattiello Antonio. Assolti Anna e Angelo Casertano mamma e figlio e Anna Zarrillo (difesi da Angelo Raucci e Rosario Avenia). Si tratta di una vecchia vicenda giudiziaria che li portò in carcere nel 2007 per usura ed estorsione ai danni di imprenditori di Santa Maria Capua Vetere e Capua, poi i reati sono stati derubricati in ricettazione e riciclaggio. Anna Casertano è la mamma di Vittorio Casertano (attualmente libero) in passato legato al gruppo Belforte. Il gruppo avrebbe, secondo le accuse, riciclato denaro di polizze assicurative.