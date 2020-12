SANTA MARIA CAPUA VETERE – Erano da poco passate le 22,00, di ieri sera, quando degli agenti della polizia municipale di Santa Maria Capua Vetere, durante un loro giro di perlustrazione per il rispetto delle norme anti Covid hanno notato un cumulo di rifiuti in fiamme. Subito gli agenti si sono impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo prima che questo si potesse propagare e assumere dimensioni più importanti. Indagini in corso per risalire ai responsabili.