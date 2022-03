SANTA MARIA CAPUA VETERE -Tensione alle stelle questa mattina al cantiere dei rifiuti Dhi di Santa Maria Capua Vetere. Un’accesa discussione tra due dipendenti del cantiere, per questioni lavorative, si è trasformata in rissa. I due sarebbero venuti alle mani in presenza della moglie di uno di loro. Uno di questi è stato ferito alla gamba, l’altro è svenuto. Sul posto un’ambulanza del 118 e i carabinieri.