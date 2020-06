S.MARIA C.V. Sassi contro lo Juve Club, vetro sfondato

SANTA MARIA CAPUA VETERE – E’ stato distrutto con una sassata il vetro, lato via Appia, del club Juve di Santa Maria Capua Vetere. La foto è stata pubblicata sulla pagina facebook con questo commento: “Ancora una volta il nostro club è stato vittima di atti vandalici. Un vero e proprio assalto, con tanto di sasso regalo trovato in sede. Vetrate rotte e lesionate. Stranamente succede sempre in concomitanza o dopo certi incontri. Non è bello aprire una sede e trovarla così, soprattutto perché facciamo tanti sacrifici, anche economici. Questa è la difficile realtà in cui viviamo.”