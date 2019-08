S.MARIA C.V. Lieto fine. Ritrovata la 63enne scomparsa

AGG. La signora Concetta Schiavone è stata ritrovata, come riferito da Ciò che vedo in città nelle ultime ore. Finisce con un lieto fine l’appello lanciato dalle figlie, preoccupate per l’allontanamento della madre.

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Ciò che vedo in città ha lanciato un appello per ritrovare una 63enne di Santa Maria Capua Vetere: “Lei è Concetta Schiavone, 63 anni, abita a Santa Maria Capua Vetere (CE) e da ieri 7/8/2019 non fa ritorno a casa. L’ultima volta che le figlie l’hanno vista indossava dei leggins neri, una canotta lunga colorata e dei sandali. Aveva anche degli occhiali da sole. Aiutiamo a ritrovarla. Se la vedete chiamate le forze dell’ordine e avvisateci. Grazie”.