S. MARIA C.V. Scontro sull’Appia: ragazzo su uno scooter travolto da una Mito

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Sono frammentarie le notizie che arrivano dalla città del foro, ma fortunatamente sembrano non essere tragiche: questa sera, all’altezza dell’arco presente lungo la via Appia, uno scooter guidato da un ragazzo è stato travolto da una Alfa Romeo Mito.

Sono ancora da accertare le cause dell’incidente, ma ciò che più conta è che entrambi i conducenti abbiano riportato solo lievi ferite.