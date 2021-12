S. MARIA C.V. Si schianta contro impalcatura del cantiere e scappa, ripresa dalle telecamere

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Incidente, domenica mattina, in via Alabama. Secondo quanto riportato dalla pagina Facebook di “Ciò che vedo in città SMCV”, una vettura, alla cui guida c’era una donna, per cause ancora in fase di accertamento si è andata a schiantare contro l’impalcatura di un cantiere in costruzione. Sul posto per i rilievi del caso gli agenti della polizia municipale. Un danno ingente tanto da rendersi necessaria la sostituzione dell’impalcatura. Dai primi riscontri della municipale la donna alla guida dopo l’impatto ha fatto ricorso ad un mezzo di rimorchio facendo perdere le sue tracce. Ma solo successivamente grazie alle telecamere di videosorveglianza è stata possibile l’individuazione della guidatrice.