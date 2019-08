SANTA MARIA CAPUA VETERE – E’ stato sorpreso da alcuni genitori a fotografare i propri bambini in spiaggia e per questo motivo, un bagnino di un lido di Baia Domizia, originario di Santa Maria Capua Vetere, è stato denunciato per pedofilia. Alla richiesta da parte dei genitori di spiegazioni inerenti a quegli scatti ripetuti, il giovane non ha dato alcuna motivazione valida e a questo punto sono stati chiamati i carabinieri che sono giunti sulla spiaggia e hanno avviato le indagini.