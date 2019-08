SAN PRISCO/SANTA MARIA CAPUA VETERE – Gli sono costati cari 4 sacchetti di rifiuti gettati in via De Nicola a Santa Maria Capua Vetere ad un cittadino di San Prisco. Immortalato mentre scaricava gli scarti dall’auto dagli urban watchers di Ciò che vedo in città, l’amministrazione comunale è riuscita a risalire all’identità dell’uomo, consegnandogli una multa di 600 euro.