S. MARIA C.V.. Spaccia nella villa comunale e fugge alla vista dei carabinieri. Preso 41enne. ECCO CHI E’

SANTA MARIA CAPUA VETERE/AVERSA – Prosegue il trend positivo, dopo i numerosi arresti avvenuti negli ultimi mesi, dei servizi organizzati dalla Polizia di Stato in materia di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, 12 Agosto 2019, la Sezione Narcotici della Squadra Mobile di Caserta, personale del



Commissariato di S. Maria C.V., con l’ausilio di unità cinofile della Guardia di Finanza di Aversa, hannoproceduto all’arresto di Massimo Buonpane Classe 1978, poiché responsabile di detenzione ai fini dispaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish.Da attività info-investigativa raccolta su strada risultava che in S. Maria C.V., precisamente all’altezzadella Villa Comunale, vi era una fiorente attività di spaccio, messa in opera dal Buonpane.Gli investigatori ponevano in essere un servizio di osservazione dal quale riuscivano ad appurareche il soggetto si stesse dedicando all’illegale attività di spaccio di droga che deteneva presso la propriaabitazione di Santa Maria C. V., luogo presso cui riceveva i suoi acquirenti.Intuito che poteva trattarsi del tipico modus operandi di uno spacciatore, gli Agenti decidevano di procedereal controllo del soggetto ed alla perquisizione della predetta abitazione.Prontamente, atteso che ogni possibile via di fuga gli era stata preventivamente preclusa, anche perchéormai braccato dal cane finanziere Delios, veniva rinvenuta, occultata all’interno del secchio dellaspazzatura posto sul balcone dell’appartamento, sostanza stupefacente del tipo hashish.Le successive verifiche tecniche hanno permesso di accertare che il contenuto delle bustine erastupefacente, per un peso lordo complessivo di gr. 40,00, già pronto per la cessione al minuto.BUONPANE MASSIMO è stato tratto in arresto e, come disposto dal Pubblico Ministero di turno, è statoassociato presso il proprio domicilio, in attesa del rito direttissimo previsto per la giornata odierna.