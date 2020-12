S. MARIA C.V. Spaccio di droga con consegna a domicilio. Ecco le condanne per 5

SANTA MARIA CAPUA VETERE (gv) – Udienza preliminare dinanzi al gup Orazio Rossi con 5 condanne dopo la richiesta dei riti abbreviati per un giro di spaccio in diversi comuni. Cinque anni per Antonio Di Rienzo, di Capua, 5 anni per Lucia Amendola; 4 anni e 8 mesi per Gianluca Coppola; 2 anni e 8 mesi per Biagio De Gennaro, 2 anni per Antonio Crispino. Pene minori rispetto alle richieste della Procura che aveva invocato condanne tra i 6 anni e 8 mesi ed i 4 anni.

Nel collegio difensivo gli avvocati Luca Viggiano, Giuseppe De Lucia, Umberto Pappadia ed Annamaria Ferriero. Le indagini dei carabinieri avevano fatto luce su diverse cessioni di stupefacenti nei comuni tra Curti, San Prisco, Casapulla, Santa Maria Capua Vetere. La droga veniva consegnata o presso l’abitazione degli indagati ma anche portata direttamente a casa dei clienti in una sorta di servizio delivery utilizzato dai 5 condannati.