S.MARIA C.V. Un uomo si masturba fissando una ragazza. Vergogna alla fermata bus per Napoli

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Il fatto purtroppo increscioso e anche vergognoso è stato raccontato con dovizia di particolari sulla pagina facebook Ciò che vedo in città SMCV.

E’ accaduto che un uomo di età apparentemente compresa tra 60 e 70 anni ieri mattina, intorno alle 11, è giunto in auto alla fermata del bus per Napoli. Qui una ragazza aspettava il mezzo da diversi minuti e si è accorta che l’uomo in auto si stava masturbando, continuando a fissarla. E’ poi salita sul pullman che l’ha condotta nel capoluogo partenopeo.

Non è la prima segnalazione di questo tipo, giunta a Ciò che vedo in città.