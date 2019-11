S.MARIA C.V. Vanno a salutare i parenti in carcere e si scontrano con l’auto fuori l’entrata

SANTA MARIA CAPUA VETERE (c.d.a./l.d.a.) – E’ successo intorno alle 9:00 circa, davanti la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Per motivi ancora da chiarire, una Fiat Uno vecchio modello di colore rosso ha preso in pieno una Punto di colore grigio. Da indiscrezioni pare che non vi siano stati feriti nella collusione, inoltre, pare che entrambe gli automobilisti coinvolti nel sinistro siano congiunti di detenuti, recatisi stamani a colloquio con i propri cari. Sul posto le autorità per sedare gli animi dei coinvolti e, per fortuna, la situazione è rientrata subito finendo nel migliore dei modi.