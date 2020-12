SANTA MARIA CAPUA VETERE – Tanti ragazzi in strada ieri sera a Santa Maria Capua Vetere, dove la polizia municipale, con tutti i bar del centro chiusi, ha bloccato l’unico distributore di bevande presente.

5 invece i giovani per i quali è scattata la contestazione amministrativa: non hanno rispettato il distanziamento interpersonale, non usavano la mascherina e bivaccacvano dopo le 22.