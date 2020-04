S.MARIA CV. “Sì alla consegna a domicilio dei pacchi alimentari, ma lo facciano i vigili urbani e non i politici del comune”

La dura presa di posizione del consigliere comunale Paolo Busico sulla vicenda del pacchi alimentari, che potrete leggere interamente

SANTA MARIA CAPUA VETERE – In questo momento difficile dell’emergenza sanitaria e della necessaria restrizione in casa sono mirabili e

lodabili tutte le iniziative volte ad alleviare la sofferenza anche economica delle famiglie più disagiate



Condivisibili, quindi, le iniziative di aiuto alle famiglie tramite la consegna a domicilio sia di presidi sanitariche di generi alimentari, ma sarebbe opportuno che le necessità e i bisogni dei nostri concittadini nonfossero strumentalizzati e sfruttati a fini politici. Cosa, questa, che sta svilendo le attività altruistiche epulite di tanti concittadini più fortunatiSarebbe forse il caso, quindi, di affidare la consegna di tali aiuti ai vigili, alle forze dell’ordine e alleassociazioni senza l’ausilio e la presenza di assessori e consiglieri comunali e/o regionali, come ampiamenteriportato sui social mediaLa becera strumentalizzazione politica dei bisogni e della debolezza di una parte della popolazione locale,in un momento così delicato e difficile, appare ancora più di cattivo gusto e fuori luogoChiedo, quindi, al sindaco di far sì che le iniziative di consegne di pacchi alimentari e/o altri generi necessariin questo momento vengano gestiti da organi istituzionali e non da rappresentanti politici.Ritengo, inoltre, necessario che vengano chiarite – dall’Amministrazione comunale – anche le voci inerenti ilpacco alimentare distribuito ai bisognosi il cui costo totale sarebbe minore rispetto a quello previsto.Paolo BusicoConsigliere Comunale