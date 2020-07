S. NICOLA L.S. Tragedia della solitudine e dell’emarginazione. Trovato agonizzante in un terreno, muore irregolare algerino

SAN NICOLA LA STRADA – Da mesi si era costruito un rifugio dove potersi riparare in un terreno su viale Carlo III alle spalle della concessionaria Bmw. Ed è stato lì, intorno alle 17 di oggi, che alcuni cittadini, attirati dai suoi lamenti, lo hanno trovato agonizzante. Stiamo parlando di un cittadino algerino di 67anni. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 in pochi minuti, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. A porre fine alla vita dell’uomo potrebbe essere stato un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. La salma, su disposizione del magistrato di turno, è stata liberata e portata al cimitero di San Nicola la Strada. L’uomo, era irregolare.