S. NICOLA LA STRADA. Beccato sul Vialone con la droga nel taxi. Arrestato dai Falchi

CASERTA/SAN NICOLA LA STRADA – La Polizia di Stato di Caserta nella tarda mattinata

odierna, 12/02/2021, ha tratto in arresto, nella

flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, F.P. classe 1974.

L’operazione di polizia è stata realizzata nell’ambito di un servizio della Squadra Mobile

casertana, predisposto al fine di contrastare il fenomeno del traffico e dello spaccio di sostanze

stupefacenti, che, nonostante l’apparente ridimensionamento subito a seguito delle misure

adottate per fronteggiare la pandemia da coronavirus, continua ad imperversare sul territorio.

Il servizio è nato da attività info – investigativa posta in essere da personale di Questa Squadra

Mobile – Sez. FALCHI – in base alla quale F.P., già noto agli Operanti, era solito recarsi nell’area

a nord di Napoli, a bordo di un taxi, per acquistare droga, per poi cederla a terzi.

In ragione di ciò, nella mattinata odierna è stato predisposto un servizio di osservazione nei pressi

della rotonda di San Nicola la Strada, sita lungo Viale Carlo III, arteria stradale che collega

Caserta a Napoli. Trascorsi pochi minuti dal servizio di osservazione, veniva notata transitare

lungo quel Viale Carlo III, un’autovettura del tipo Fiat 500 L di colore bianco, adibita a TAXI, con il

conducente alla guida ed una persona seduta sui sedili posteriori che veniva riconosciuta per il

F.P.

Gli Operatori, considerate le circostanze di tempo e di luogo, procedevano al controllo del veicolo e

degli occupanti.

L’atto sortiva esito positivo in quanto venivano ritrovati, occultati nel portafogli del passeggero, nr.

7 involucri di cellophane di colore blu contenenti sostanza polverosa di colore bianco e nr. 6

involucri di cellophane di colore bianco contenenti sostanza polverosa di colore beige.

Attraverso le successive verifiche tecniche era possibile stabilire che si trattava di “Cocaina”, per

un peso complessivo di circa gr. 01,50, nonché di “Eroina” per un peso complessivo di circa gr.

01,40.

Per tali fatti, dopo gli accertamenti di rito, il F.P. è stato dichiarato in arresto e, come disposto dal

P.M. di Turno competente, tradotto presso il proprio domicilio in attesa del rito direttissimo che si

celebrerà nella mattinata di domani.